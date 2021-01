Juventus, alle spalle la questione diritti d’immagine: quale futuro per Dybala? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di ieri la notizia della risoluzione del contenzioso tra Paulo Dybala e l’agenzia Star Image Limited per la questione dei diritti d’immagine dell’argentino. Un macigno che l’attaccante della Juventus ha potuto finalmente lasciarsi alle spalle. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si apre uno spiraglio per il talento francese Per Dybala adesso sarà il momento di pensare al futuro: quello prossimo, riguardante il recupero dall’infortunio, e quello anteriore, tra rinnovo o cessione. Il contratto del numero 10 scade nel 2022 e nonostante gli approcci fra le parti, l’argentino non ha ancora prolungato il rapporto in essere con la Juventus. Sullo sfondo, sarebbero molte le società pronte ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di ieri la notizia della risoluzione del contenzioso tra Pauloe l’agenzia Star Image Limited per ladeidell’argentino. Un macigno che l’attaccante dellaha potuto finalmente lasciarsisp. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si apre uno spiraglio per il talento francese Peradesso sarà il momento di pensare al: quello prossimo, riguardante il recupero dall’infortunio, e quello anteriore, tra rinnovo o cessione. Il contratto del numero 10 scade nel 2022 e nonostante gli approcci fra le parti, l’argentino non ha ancora prolungato il rapporto in essere con la. Sullo sfondo, sarebbero molte le società pronte ...

