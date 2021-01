juventusfc : 33' |?| RADDOPPIO JUVE! Una grandissima conclusione, potente e precisa, di Gianluca #Frabotta dal limite dell'area… - JuventusFCYouth : 30' |?| VANTAGGIO JUVE! Andrea #Bonetti trasforma in oro un pallone vagante e con il destro insacca alle spalle di… - JuventusFCYouth : 52' |?| JUVE DI NUOVO IN VANTAGGIO! Rigore perfetto di Enzo #Barrenechea: palla da una parte, portiere dall'altra.… - infoitsport : Juve avanti e sarà di nuovo Derby d’Italia - marinel18181293 : RT @juventusfc: 33' |?| RADDOPPIO JUVE! Una grandissima conclusione, potente e precisa, di Gianluca #Frabotta dal limite dell'area ci port… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve avanti

Quotidiano.net

Quinta gara di Primavera 1 e quinta sconfitta per la squadra di Abascal. Ancora una volta la prestazione non è stata da gettare ma la differenza tecnica con la Juve alla fine ha pesato ed è arrivato i ...Juve sul velluto in Coppa Italia. La squadra di Pirlo batte la Spal 4-0 e stacca il pass per la doppia semifinale contro l'Inter. All'Allianz Stadium gara subito in discesa per i bianconeri che sblocc ...