Jeep Wave | solo se fai parte della community Jeep puoi usarla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Se ti sei chiesto cos’è la Jeep Wave significa che non fai ancora parte della community di Jeep. Inventata dai primi soldati americani a bordo delle loro Willys MA, è il saluto che si scambiano i jeeper. Un cenno che, mani al volante, si effettua alzando dalle due alle quattro dita mentre si continua a guidare. Un gesto che sottolinea l’appartenenza a una comunità. E come tutte le community, anche quella di Jeep garantisce importanti benefici a tutti coloro che ne fanno parte. Jeep Willys MA del 1941Il programma Jeep Wave

Autoingros : Leggi l'articolo del nostro blog per scoprire tutte le novità Jeep presentate durante la Digital Press Conference o… - Autoingros : 10.500 ordini di Jeep 4xe in Europa 1 jeep su 5 è un 4xe Nuova Community Jeep Wave ...il simbolo Wave ...il saluto… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Wave

Per il suo 80°Anniversario Jeep ha preparato per la community di jeeper un nitrito programma: si parte dal programma d'incentivi Jeep Wave per passare al lancio della nuova Compass e della nuova ibrid ...Jeep, per festeggiare i suoi 80 anni, lancia la serie speciale 80° Anniversario per Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator.