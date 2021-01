Italia’s Got Talent, Fachiro casertano ‘tradito’ da Matano – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La macchina di Italia’s Got Talent è ripartita. Lo show, prodotto da Fremantle e in onda su TV8, conferma il tavolo della giuria composto da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini e, per il quinto anno consecutivo, affida la conduzione all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare i Talenti del nostro Paese. Tra i concorrenti della prima serata anche un Talento casertano, il Fachiro Zeno. Vincenzo sa il fatto sue sulle esibizioni estreme e infatti, durante il suo numero, decide di coinvolgere il pubblico e stupire i giudici portando ‘a spasso’ Federica Pellegrini con il naso. Il giovane riesce a raggiungere solo due ‘sì’ e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La macchina diGotè ripartita. Lo show, prodotto da Fremantle e in onda su TV8, conferma il tavolo della giuria composto da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini e, per il quinto anno consecutivo, affida la conduzione all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare ii del nostro Paese. Tra i concorrenti della prima serata anche un, ilZeno. Vincenzo sa il fatto sue sulle esibizioni estreme e infatti, durante il suo numero, decide di coinvolgere il pubblico e stupire i giudici portando ‘a spasso’ Federica Pellegrini con il naso. Il giovane riesce a raggiungere solo due ‘sì’ e ...

