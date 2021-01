Italia verso la zona gialla, probabile cambio di colore per 16 regioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Solo una regione italiana e una provincia potrebbero restare rosse e una sarebbe vicina alla zona bianca, quella della riapertura totale. Sono la Sicilia e la provincia di Bolzano da una parte e la Basilicata dall’altra. In mezzo il resto d’Italia con 16 fra regioni e province autonomie che da domenica potrebbero essere gialle nell’ipotesi più ottimistica. Da cinque a otto resterebbero in arancione. Queste sono le proiezioni sui dati che dovrebbero essere ufficializzati venerdì. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Solo una regione italiana e una provincia potrebbero restare rosse e una sarebbe vicina alla zona bianca, quella della riapertura totale. Sono la Sicilia e la provincia di Bolzano da una parte e la Basilicata dall’altra. In mezzo il resto d’Italia con 16 fra regioni e province autonomie che da domenica potrebbero essere gialle nell’ipotesi più ottimistica. Da cinque a otto resterebbero in arancione. Queste sono le proiezioni sui dati che dovrebbero essere ufficializzati venerdì.

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - nzingaretti : L'Italia può e deve guarire. E i fondi del #RecoveryFund sono la più grande opportunità che ci permette di sperare… - fattoquotidiano : #crisidigoverno, verso il Conte-ter (che farà Italia Viva?). Sul Fatto di domani il riepilogo delle posizioni in ca… - RdiMilano : RT @Mirkosway74: Eccoli quà, alcuni mafiosi nigeriani.Spietati, ignoranti come capre, traffico di organi, droga, prostituzione, queste sono… - yoshy_tempesta : Si va verso un semplice turno di stop???? per entrambi (Ibra per l'espulsione, Lukaku perchè era diffidato ed è stat… -