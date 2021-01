Italia Under 21, ecco il girone di qualificazione a Euro 2023 (Di giovedì 28 gennaio 2021) NYON (Svizzera) - Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo. Queste le avversarie della Nazionale Italiana Under 21 nel girone F delle qualificazioni agli Europei del 2023 che si disputeranno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) NYON (Svizzera) - Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo. Queste le avversarie della Nazionalena21 nelF delle qualificazioni aglipei delche si disputeranno ...

LAROMA24 : Under 21, gironi di qualificazione a Euro 2023: Italia con Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo #AsRoma - sportli26181512 : Italia #Under21, ecco il girone di qualificazione a Euro 2023: Svelate le squadre del Gruppo F che la Nazionale di… - LazionewsEu : Europei Under 21, l’Italia nel girone F: ecco chi affronterà gli azzurrini #ItaliaUnder21 #Lazio #SSLazio… - Marti__2605 : 12 Scudetti 7 Supercoppe italiane 5 Coppe Italia un campionato di Serie B una Ligue 1 una Supercoppa francese una C… - Anjioly : RT @EssereAnimali: Notizia dell'ultima ora ??? La Svezia sospende l'allevamento di visoni per tutto il 2021. E l'Italia? Seguirà l'esempi… -