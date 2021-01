Italia senza zona rossa. Lazio zona gialla da domenica? Numeri in bilico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tre regioni sperano di tornare in giallo e, forse, nessuna in rosso. A meno di 48 ore dal nuovo monitoraggio settimanale che gli esperti della cabina di regia illustreranno venerdì... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tre regioni sperano di tornare in giallo e, forse, nessuna in rosso. A meno di 48 ore dal nuovo monitoraggio settimanale che gli esperti della cabina di regia illustreranno venerdì...

Ultime Notizie dalla rete : Italia senza Italia senza zona rossa. Lazio zona gialla da domenica? Numeri in bilico Il Messaggero A Madrid i ristoranti “centenari” riconosciuti e tutelati dalla città. E in Italia?

Caffè, trattorie, osterie nella capitale spagnola sono patrimonio storico, e la cucina madrilena il frutto di un crogiolo di culture ? Leggi l'articolo ...

Emilia Romagna, Veneto e Friuli in zona rosso scuro: la nuova mappa Ue

Roma, 28 gennaio 2021 - E' arrivata al conferma: Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane che rientrato nell'area rosso scuro de ...

