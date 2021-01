Italia senza zona rossa e da domenica Lazio in zona gialla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Almeno tre regioni di nuovo in giallo e, forse, nessuna in rosso. A meno di 48 ore dal nuovo monitoraggio settimanale che gli esperti della cabina di regia illustreranno venerdì pomeriggio,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Almeno tre regioni di nuovo in giallo e, forse, nessuna in rosso. A meno di 48 ore dal nuovo monitoraggio settimanale che gli esperti della cabina di regia illustreranno venerdì pomeriggio,...

fattoquotidiano : Conte non vorrebbe più vedere il leader di Italia Viva e lo ha ripetuto in vari colloqui anche ieri [di… - CarloCalenda : Italia senza bandiera alle Olimpiadi per i giochini di potere di un gruppo di incapaci. La domanda da porsi è in qu… - Affaritaliani : Olimpiadi, a Tokyo senza il tricolore Decisione senza precedenti per l'Italia - Micaela010672 : RT @TarroGiulio: RNA messaggero è una tecnica innovativa che ha bisogno di tempi lunghi per la sua applicazione sicura sull’ organismo uman… - _yvanx : @jadestuxedo @tommiwtf Altri paesi stanno facendo i loro spettacoli senza pubblico, il Festival albanese per scegli… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia senza Italia senza zona rossa e da domenica Lazio in zona gialla Il Messaggero Sono iniziate le consultazioni con i partiti

Oggi toccherà a Italia Viva e Partito Democratico, tra gli altri: nel frattempo le solite trattative, aperture e mezzi veti, e qualche giravolta ...

Buffon fa 43: quello che potresti non sapere di lui

Gianluigi Buffon una volta ha scherzato sul fatto che avrebbe giocato fino ai 65 anni. In attesa di festeggiare i 43 anni, celebriamo con lui la sua incredibile carriera. Ciò che potresti non sapere • ...

Oggi toccherà a Italia Viva e Partito Democratico, tra gli altri: nel frattempo le solite trattative, aperture e mezzi veti, e qualche giravolta ...Gianluigi Buffon una volta ha scherzato sul fatto che avrebbe giocato fino ai 65 anni. In attesa di festeggiare i 43 anni, celebriamo con lui la sua incredibile carriera. Ciò che potresti non sapere • ...