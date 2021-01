Istigazione al suicidio su Tik Tok: denunciata influencer 48enne di Siracusa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Istigazione al suicidio attraverso dei "video sfida" su Tik Tok. La polizia postale di Firenze - coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Fabio Di Vizio, della ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 28 gennaio 2021)alattraverso dei "video sfida" su Tik Tok. La polizia postale di Firenze - coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Fabio Di Vizio, della ...

poliziadistato : #Poliziapostale Firenze denuncia una donna della provincia di Siracusa per istigazione al suicidio. Su #tiktok un v… - HuffPostItalia : Denunciata influencer siciliana su TikTok per istigazione al suicidio - ezekiel : RT @HuffPostItalia: Denunciata influencer siciliana su TikTok per istigazione al suicidio - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ancora una sfida estrema su Tik Tok. La donna è stata immediatamente denunciata per istigazione al suicidio. - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #tik tok, la polizia postale denuncia una influencer siciliana di 48 anni per istigazione al suicidio -