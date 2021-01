Investito da un camion mentre gioca con la bici | muore bimbo di 4 anni La tragedia a pochi metri da casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Unaincredibile, che ha scosso un’intera nazione. Un bambino di appena quattroè deceduto proprio davanti la sua abitazione,si trovava a bordo della suacletta. Ad ucciderlo e a fargli perdere così prematuramente la sua vita è stato undella raccolta dei rifiuti, che lo ha travolto e ammazzato. Il piccolo stavando dunque proprio a ridosso della sua, quando per cause in corso di accertamento il mezzo non è riuscito ad evitare l’impatto fatale. La polizia è al lavoro ed ha avviato le indagini per cercare di comprendere cosa sia realmente accaduto in quegli attimi in cui si è consumata la. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto, ma quando i sanitari si sono avvicinati al bambino non hanno ...