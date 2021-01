Investire in Borsa: nel regno Merkel la Germania batte Italia 160 a 2 (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Milano, 28 gennaio 2021) - A settembre di quest'anno la cancelliera Angela Merkel finirà il suo regno da “imperatrice d'Europa” durato 15 anni. Nello stesso periodo in Italia abbiamo cambiato 7 presidenti del Consiglio e stiamo affrontando un'altra crisi di governo al buio. Sono alcuni dei numeri abbastanza eclatanti in questo confronto Italia-Germania raccolti e commentati da Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d'investimento di La Borsa tedesca dal 22 novembre 2005 (data in cui Angela Merkel è stata eletta nuova Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca) è salita del 160% mentre quella Italiana solo dell'1,94%. Il primo numero di LetteraSettimanale.it aveva fornito un focus approfondito sul L'indice IFO rilasciato a inizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Milano, 28 gennaio 2021) - A settembre di quest'anno la cancelliera Angelafinirà il suoda “imperatrice d'Europa” durato 15 anni. Nello stesso periodo inabbiamo cambiato 7 presidenti del Consiglio e stiamo affrontando un'altra crisi di governo al buio. Sono alcuni dei numeri abbastanza eclatanti in questo confrontoraccolti e commentati da Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d'investimento di Latedesca dal 22 novembre 2005 (data in cui Angelaè stata eletta nuova Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca) è salita del 160% mentre quellana solo dell'1,94%. Il primo numero di LetteraSettimanale.it aveva fornito un focus approfondito sul L'indice IFO rilasciato a inizio ...

