INTERVISTA – Mager | “Dopo il lockdown ho preso qualche kg e non ho giocato bene Adesso sono maturo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Direttamente dalla propria stanza d’albergo di Melbourne, Gianlucaha risposto alle domande di Matteo Mosciatti, per Sportface.it. Il tennista ligure ha raccontato il proprio modus operandi in Australia, per poi soffermarsi a cuore aperto sulle difficoltà accusate nel corso della stagione 2020.ha inoltre analizzato e individuato elementi del suo tennis da migliorare, così da poter perfezionare una classifica personale già di per sé apprezzabile (95 Atp in singolare). Il sanremese ha concesso una piacevoleai nostri microfoni, dunque, dicendosi pronto per affrontare i prossimi impegni, tra i quali spiccano gli Australian Open 2021.ha primordialmente commentato l’alba della stagione tennistica 2021, che lo ha proiettato sotto i riflettori: “Questi ultimi giornistati ...