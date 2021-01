Inter, Vecino esulta sui social: «Oggi finalmente ho ritrovato il campo» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matias Vecino esulta sui social per il ritorno in campo con la maglia dell’Inter: il messaggio del centrocampista uruguaiano Matias Vecino esulta sui social. Il centrocampista uruguaiano ha ritrovato minuti con la formazione Primavera nel match contro il Genoa e a fine partita ha mostrato tutta la sua felicità sui social. «Oggi finalmente ho ritrovato il campo, la maglia nerazzurra, ed ho messo minuti importanti nelle gambe! Presto sarò al top» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mati?as Vecino (@Vecino) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matiassuiper il ritorno incon la maglia dell’: il messaggio del centrocampista uruguaiano Matiassui. Il centrocampista uruguaiano haminuti con la formazione Primavera nel match contro il Genoa e a fine partita ha mostrato tutta la sua felicità sui. «hoil, la maglia nerazzurra, ed ho messo minuti importanti nelle gambe! Presto sarò al top» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mati?as(@) Leggi su Calcionews24.com

