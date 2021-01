Inter, trattativa calda per il rinnovo di Lautaro: le novità dopo l’ultimo incontro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il rinnovo di Lautaro Martinez resta uno degli argomenti più caldi all’Interno dell’ambiente Inter, oggi l’ultimo incontro. In casa Inter uno dei temi molto caldi riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez. Quella dell’attaccante argentino è una permanenza che tutti i tifosi dell’Inter si aspettano, visto il grande gradimento che il ‘Toro’ ha raccolto nel corso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) IldiMartinez resta uno degli argomenti più caldi all’no dell’ambiente, oggi. In casauno dei temi molto caldi riguarda ildiMartinez. Quella dell’attaccante argentino è una permanenza che tutti i tifosi dell’si aspettano, visto il grande gradimento che il ‘Toro’ ha raccolto nel corso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ?? La trattativa tra #Roma e #Inter per lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez sta entrando nel vivo. A Milano c'è anche i… - capuanogio : #Suning blocca anche le attività della sua squadra in Cina: in difficoltà il suo business. Nella trattativa con… - serieAnews_com : ???? Inter, trattativa calda per il rinnovo di Lautaro: le novità - fede_spi : Al di là di tutto, vi fate “beccare” la trattativa, l’incontro, se non la chiudete ha poco senso sinceramente. #Inter #Roma #Dzeko #Sanchez - RussianMike31 : RT @cosimofcj: “Trattativa tra dzeko e Inter che va avanti, si devono solo accordare sullo stipendio, Dzeko ne vorrebbe uno” (Barzaghi) -