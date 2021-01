Inter, stipendi arretrati: oggi la dirigenza incontra la squadra (Di giovedì 28 gennaio 2021) I giocatori dell’Inter oggi incontreranno la dirigenza nerazzurra per ricevere degli aggiornamenti sul saldo dei quattro stipendi arretrati Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter questo pomeriggio sarà ad Appiano Gentile per presentare alla squadra il piano per il pagamento degli stipendi arretrati. Delle quattro mensilità arretrate (luglio, agosto, novembre e dicembre) nei prossimi giorni i giocatori nerazzurri ne riceveranno due. Il pagamento rimanenti due sarà posticipato tramite un accordo con lo spogliatoio sottoscritto da tutti i tesserati dal club, compreso Luciano Spalletti che al momento è ancora sotto contratto con i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) I giocatori dell’incontreranno lanerazzurra per ricevere degli aggiornamenti sul saldo dei quattroSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport, ladell’questo pomeriggio sarà ad Appiano Gentile per presentare allail piano per il pagamento degli. Delle quattro mensilità arretrate (luglio, agosto, novembre e dicembre) nei prossimi giorni i giocatori nerazzurri ne riceveranno due. Il pagamento rimanenti due sarà posticipato tramite un accordo con lo spogliatoio sottoscritto da tutti i tesserati dal club, compreso Luciano Spalletti che al momento è ancora sotto contratto con i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com

Bc-Partners-Suning, lo schema prevede aumento di capitale e il fondo al 51% dell’Inter

Continua la «due diligence» di Bc partners sulla società assieme all’advisor Tifosy: secondo indiscrezioni, anticipate dal Sole 24 Ore di oggi, lo schema più prevedibile, nel caso in cui l’operazione ...

