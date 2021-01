Inter | il piano di BC Partners | ecco come si prenderà il 51% del club

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) BCpunta a prendersi le quote di maggioranza dell’. Ildel fondo d’investimento per acquistare ilda Suning Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, ildi BCè quello di acquistare le quote di maggioranza dell’. Nello specifico, ilpotrebbe prevedere un aumento di capitale e l’acquisto della minoranza di LionRock Capital. In questo modo Bcpotrebbe salire al 51% e Suning restare in minoranza, con una successiva opzione a cedere tutto. La valutazione, compreso il debito, potrebbe essere attorno a 750 milioni. Leggi su Calcionews24.com