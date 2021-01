Insegnare lingua e letteratura italiana nel secondo grado, ciclo di webinar gratuiti su Dante, DDI e nuovi linguaggi organizzati da DeA Scuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) È in partenza il nuovo ciclo di webinar gratuiti organizzati da DeA Scuola e rivolti ai docenti di lingua e letteratura italiana della Scuola secondaria di II grado. Iscriviti subito: http://bit.ly/Lettere 2GR Per celebrare il settimo centenario della morte di Dante, il ciclo comincia con l’appuntamento del 1° febbraio alle ore 17:00 “Dante a Scuola – L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) È in partenza il nuovodida DeAe rivolti ai docenti didellasecondaria di II. Iscriviti subito: http://bit.ly/Lettere 2GR Per celebrare il settimo centenario della morte di, ilcomincia con l’appuntamento del 1° febbraio alle ore 17:00 “– L'articolo .

orizzontescuola : Insegnare lingua e letteratura italiana nel secondo grado, ciclo di webinar gratuiti su Dante, DDI e nuovi linguagg… - chiarachefacose : @chiickpii lo so ti giuro però mi scoraggio perché questa gente non sa manco leggere la loro lingua madre, verament… - MammaPrada : Bambini Bilingue - Settimana 12! Leggete lo qui! #bambinibilingue #bilingue #imparare #inglese #italiano #insegnare… - danielabongior3 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Linguaggio neostandard colloquiale tendente al substandard. Il 75% docenti non sanno… - VolandEdizioni : RT @_incipitmania_: #incipit Nè di Eva nè di Adamo Il mezzo più efficace per imparare il giapponese mi parve insegnare il francese. Da q… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnare lingua 10 consigli per insegnare una lingua online » La Gazzetta di Lucca La Gazzetta di Lucca Quali sono i pilastri del ponte dell'amicizia tra l'Italia e la Cina?

Sono i miei insegnanti di italiano e qui li ricordo tutti. La storia di uno studente cinese e l'interesse per l'Italia ...

Briciole di Memoria: Nel segno dell’Heimat

Per l’appuntamento settimanale con Briciole di Memoria, oggi torna con noi Massimo Pasqualini, che ci propone un estratto dal libro “Da Hofer a Klotz nel segno dell’Heimat” scritto da Luigi Sardi ...

Sono i miei insegnanti di italiano e qui li ricordo tutti. La storia di uno studente cinese e l'interesse per l'Italia ...Per l’appuntamento settimanale con Briciole di Memoria, oggi torna con noi Massimo Pasqualini, che ci propone un estratto dal libro “Da Hofer a Klotz nel segno dell’Heimat” scritto da Luigi Sardi ...