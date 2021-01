Inghilterra agli Europei con una rosa extra a causa del Covid, l’Uefa ci sta pensando (Di giovedì 28 gennaio 2021) La UEFA potrebbe consentire all’Inghilterra di utilizzare una rosa allargata (che per le altre nazionali è composta da 23 giocatori) ai prossimi Europei, a causa della particolare gravità della pandemia in Gran Bretagna. I giocatori in più potrebbero essere tenuti in stand-by. Ai giocatori e allo staff inglese, inoltre, potrebbe essere vietato di stare a contatto con famiglia e amici mentre durante la competizione. Lo scrive il Telegraph: il concetto è cercare di evitare che la selezione inglese finisca decimata e impossibilitata a prendere parta al torneo che tra l’altro non è ancora chiaro dove si disputerà. L’allentamento del limite di giocatori convocabili è una che da molti viene considerata ormai scontata, per evitare che le competizioni finiscano nel caos. Se un focolaio rendesse impossibile lo svolgimento di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) La UEFA potrebbe consentire all’di utilizzare unaallargata (che per le altre nazionali è composta da 23 giocatori) ai prossimi, adella particolare gravità della pandemia in Gran Bretagna. I giocatori in più potrebbero essere tenuti in stand-by. Ai giocatori e allo staff inglese, inoltre, potrebbe essere vietato di stare a contatto con famiglia e amici mentre durante la competizione. Lo scrive il Telegraph: il concetto è cercare di evitare che la selezione inglese finisca decimata e impossibilitata a prendere parta al torneo che tra l’altro non è ancora chiaro dove si disputerà. L’allentamento del limite di giocatori convocabili è una che da molti viene considerata ormai scontata, per evitare che le competizioni finiscano nel caos. Se un focolaio rendesse impossibile lo svolgimento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra agli «Io, infermiere in Inghilterra. Ultimi 50 giorni da incubo» Il Gazzettino Sarà di Jonny Greenwood (Radiohead) la colonna del film su Lady D

28 gen 2021 - Il polistrumentista britannico comporrà le musiche per 'Spencer', lungometraggio interpretato da Kristen Stewart.

Sui vaccini anti-Covid Unione Europea fregata dal resto del mondo: ecco cosa c’è dietro agli stop delle case farmaceutiche

Ritardi nelle consegne delle dosi e somministrazioni che vanno troppo a rilento. Bruxelles si sveglia tardi e rischia di restare indietro a tutte le altre grandi economie mondiali.

