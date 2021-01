Influenza, crollo per l'emergenza Covid. Iss: 'Casi 9 volte meno del 2020' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante la pandemia da , l'Influenza stenta a farsi largo in Italia. Nella settimana dal 18 al 24 gennaio, l'incidenza delle sindromi simil - Influenzali continua a essere stabilmente sotto la soglia, ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante la pandemia da , l'stenta a farsi largo in Italia. Nella settimana dal 18 al 24 gennaio, l'incidenza delle sindromi simil -li continua a essere stabilmente sotto la soglia, ...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #influenza, crollo per emergenza #covid. Iss: «casi 9 volte meno del 2020» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #influenza, crollo per emergenza #covid. Iss: «casi 9 volte meno del 2020» - ilmessaggeroit : #influenza, crollo per emergenza #covid. Iss: «casi 9 volte meno del 2020» - piemarcy : RT @byoblu: Ricercatori americani hanno pubblicato un importante studio su Science relativo al Covid-19 dove si prevede il crollo del tasso… - LuigiF97101292 : RT @byoblu: Ricercatori americani hanno pubblicato un importante studio su Science relativo al Covid-19 dove si prevede il crollo del tasso… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza crollo Influenza, crollo per l'emergenza Covid. Iss: «Casi 9 volte meno del 2020» Il Messaggero Influenza, crollo per l'emergenza Covid. Iss: «Casi 9 volte meno del 2020»

Durante la pandemia da covid, l'influenza stenta a farsi largo in Italia. Nella settimana dal 18 al 24 gennaio, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali continua a essere ...

Easyjet, crollo del fatturato nel IV trimestre: -88%

La compagnia aerea low cost britannica ha chiuso il 2020 praticamente azzerando le entrate da passeggeri. Ma il CEO Lundgren ritiene la performance "in linea con le attese" e scorge "grandi opportunit ...

Durante la pandemia da covid, l'influenza stenta a farsi largo in Italia. Nella settimana dal 18 al 24 gennaio, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali continua a essere ...La compagnia aerea low cost britannica ha chiuso il 2020 praticamente azzerando le entrate da passeggeri. Ma il CEO Lundgren ritiene la performance "in linea con le attese" e scorge "grandi opportunit ...