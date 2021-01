Influencer di tiktok accusata di istigazione al suicidio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una donna di 48 anni di Siracusa è stata accusata di istigazione al suicidio. In un suo video, pare pubblicato su Tik Tok tramite un link, si vedevano un uomo e una donna col viso completamente avvolto con del nastro adesivo, narici comprese. Un video estremamente pericoloso, visto anche il potenziale che ha il suo profilo: la donna infatti ha più di 700.000 followers, di tutte le età, e il video è stato più volte condiviso col rischio possa essere visto da minori o soggetti fragili che potrebbero cimentarsi in un tentativo di emulazione. A preoccupare la Polizia Postale è anche il tenore dei commenti ai suoi video. In uno di essi, un utente le scrive: “Se mi saluti mi butto dalla finestra“, come riportato da Tgcom. Per queste ragioni la donna è stata accusata di istigazione al ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una donna di 48 anni di Siracusa è statadial. In un suo video, pare pubblicato su Tik Tok tramite un link, si vedevano un uomo e una donna col viso completamente avvolto con del nastro adesivo, narici comprese. Un video estremamente pericoloso, visto anche il potenziale che ha il suo profilo: la donna infatti ha più di 700.000 followers, di tutte le età, e il video è stato più volte condiviso col rischio possa essere visto da minori o soggetti fragili che potrebbero cimentarsi in un tentativo di emulazione. A preoccupare la Polizia Postale è anche il tenore dei commenti ai suoi video. In uno di essi, un utente le scrive: “Se mi saluti mi butto dalla finestra“, come riportato da Tgcom. Per queste ragioni la donna è statadial ...

