Indice Rt | la Lega compra gli spazi pubblicitari sui quotidiani lombardi per difendere Fontana | tutte le inesattezze sulle colpe per la zona rossa

Pubblicità sui media locali, nelle province più care per ragioni elettorali, a difesa del presidente Attilio Fontana. La Lega ha comprato spazi sui quotidiani lombardi per raccontare nuovamente la ricostruzione fallace fornita dal presidente della Lombardia sugli errori nei dati che hanno portato la regione in zona rossa per 'sbaglio'. Le inserzioni sono comparse giovedì mattina su La Prealpina, quotidiano varesino, e La Provincia di Como. Titolo: "Lombardia e zona rossa, ecco i fatti". Sottotitolo: "Le bugie del governo e l'errore nell'algoritmo". Catenaccio: "Nessun errore e nessuna rettifica dei dati Covid inviati da Regione Lombardia al Ministero della Salute.

Indice Rt, la Lega compra gli spazi pubblicitari sui quotidiani lombardi per difendere Fontana: tutte le… Il Fatto Quotidiano

Governo, Salvini apre: "Il voto non è l'unica opzione"

“La prima opzione che portiamo al Colle venerdì alle consultazioni è il voto, ma non è l’unica…”. Matteo Salvini spariglia ancora una volta le carte nel centrodestra e apertis verbis dice quello che, ...

"La prima opzione che portiamo al Colle venerdì alle consultazioni è il voto, ma non è l'unica…". Matteo Salvini spariglia ancora una volta le carte nel centrodestra e apertis verbis dice quello che, ...