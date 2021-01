Incidente sulla Tiburtina, Emanuele ucciso da un pirata della strada. Parla il testimone, ecco cosa ha detto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emerge il testimone chiave nell’Incidente del 18 gennaio che ha ucciso Emanuele Lenzoni. A Parlare è l’autista di un autobus della Tpl che si è ritrovato sulla scena ed è riuscito ad inchiodare il 60enne di Mentana, conducente del bus turistico che avrebbe travolto Emanuele. “Ho dovuto chiamare io il 118, il conducente del pullman era fermo vicino al suo mezzo, a cinquanta metri di distanza dal corpo dello scooterista, già esanime in mezzo alla carreggiata. Allora gli sono andato incontro e gli ho chiesto:’Hai già chiamato i soccorsi?’ E lui mi ha risposto di no. Dopo un po’ se n’è andato“, queste sono le parole agghiaccianti riportate dal Messaggero che potano a galla un’ulteriore verità sulla morte di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emerge ilchiave nell’del 18 gennaio che haLenzoni. Are è l’autista di un autobusTpl che si è ritrovatoscena ed è riuscito ad inchiodare il 60enne di Mentana, conducente del bus turistico che avrebbe travolto. “Ho dovuto chiamare io il 118, il conducente del pullman era fermo vicino al suo mezzo, a cinquanta metri di distanza dal corpo dello scooterista, già esanime in mezzo alla carreggiata. Allora gli sono andato incontro e gli ho chiesto:’Hai già chiamato i soccorsi?’ E lui mi ha risposto di no. Dopo un po’ se n’è andato“, queste sono le parole agghiaccianti riportate dal Messaggero che potano a galla un’ulteriore veritàmorte di ...

Emerge il testimone chiave nell’incidente del 18 gennaio che ha ucciso Emanuele Lenzoni. A parlare è l’autista di un autobus della Tpl che si è ritrovato sulla scena ed è riuscito ad inchiodare il 60e ...

