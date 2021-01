Incidente ferroviario di Pioltello, archiviazione per i vertici di Trenord e Ansf. Il giudice: “Non ebbero colpe nel deragliamento del 2018” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Né i vertici di Ansf né di Trenord hanno avuto un ruolo nell’Incidente ferroviario di Pioltello, il deragliamento del treno regionale partito da Cremona che all’alba del 25 gennaio 2018 provocò la morte di 3 persone (Ida Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Pirri). La giudice per le indagini preliminari Luigia Fioretta, su richiesta della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e del pm Leonardo Lesti, ha disposto l’archiviazione per l’allora ad di Trenord Cinzia Farisè, il direttore operativo di Trenord Alberto Minola, l’allora direttore dell’Ansf Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso, dirigente responsabile delle ispezioni della stessa Agenzia nazionale per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Né idiné dihanno avuto un ruolo nell’di, ildel treno regionale partito da Cremona che all’alba del 25 gennaioprovocò la morte di 3 persone (Ida Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Pirri). Laper le indagini preliminari Luigia Fioretta, su richiesta della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e del pm Leonardo Lesti, ha disposto l’per l’allora ad diCinzia Farisè, il direttore operativo diAlberto Minola, l’allora direttore dell’Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso, dirigente responsabile delle ispezioni della stessa Agenzia nazionale per la ...

Alla luce del processo di digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto, è importante creare consapevolezza sui temi della cyber security anche in ambito ferroviario, così come indicato nel rappo ...

