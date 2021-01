In tre mesi l' Italia rischia 16 | 5 milioni di dosi Il piano B parla russo | Sputnik è un' opzione

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Fausto Biloslavo I timori del governo e le ricadute sulvaccinale. Vaia: "Sì al siero di Mosca" «Se i ritardi dei vaccini faranno slittare le immunizzazioni oltre i 6-9entriamo in uno scenario che ancora non conosciamo perché non sappiamo quanto dura l'immunità vaccinale - spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali - I primi vaccini sono stati fatti il 27 dicembre 2020, se non acceleriamomo di ritrovarci persone senza più immunità». L'allarme è chiaro e ilB per l', se i ritardi e la riduzione delle consegne dellecontinueranno, sarà il vaccino. Nel frattempo siamo alla Caporetto delvaccinale del governo, già ...