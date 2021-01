Ilaria D’Amico sul portiere della Juventus Buffon: “Gigi è molto religioso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il portiere della Juventus Gigi Buffon è stato deferito per un’espressione blasfema pronunciata nel match di campionato contro il Parma, lo scorso 19 dicembre, sull’argomento ha deciso di intervenire anche Ilaria D’Amico. L’estremo difensore della Juventus è impegnato con la compagine bianconera, l’intenzione è quella di concludere la stagione con altri trofeo, dopo la Supercoppa alzata solo qualche giorno fa. Il portiere oggi festeggia 43 anni e continua ad essere un grandissimo protagonista anche tra i pali, Ilaria D’Amico ha svelato alcuni dettagli sulla vita privata di Gigi, intervistata da Tuttosport. Ilaria D’Amico su ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilè stato deferito per un’espressione blasfema pronunciata nel match di campionato contro il Parma, lo scorso 19 dicembre, sull’argomento ha deciso di intervenire anche. L’estremo difensoreè impegnato con la compagine bianconera, l’intenzione è quella di concludere la stagione con altri trofeo, dopo la Supercoppa alzata solo qualche giorno fa. Iloggi festeggia 43 anni e continua ad essere un grandissimo protagonista anche tra i pali,ha svelato alcuni dettagli sulla vita privata di, intervistata da Tuttosport.su ...

