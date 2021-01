Il vaccino di AstraZeneca solo agli under 65: la decisione del governo tedesco alla vigilia del verdetto dell’Ema (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministero della Salute tedesco ha ufficialmente raccomandato l’utilizzo del vaccino AstraZeneca, prossimo all’approvazione, soltanto per i soggetti under 65. La conferma arriva a distanza di pochi giorni dall’indiscrezione del quotidiano tedesco Handelsblatt relativa a una percentuale bassissima di efficacia per gli ultra 65enni, pari all’8%. Indiscrezione che era stata smentita sia dall’azienda sia dal Regno Unito. Il capo del consiglio scientifico del governo britannico, Patrick Vallance, aveva parlato di una «risposta immunitaria analoga su giovani e anziani». Queste smentite, però, evidentemente non hanno convinto il governo tedesco. Anche se il ministero della Salute ha evitato di pronunciarsi sul dato specifico pubblicato ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministero della Saluteha ufficialmente raccomandato l’utilizzo del, prossimo all’approvazione, soltanto per i soggetti65. La conferma arriva a distanza di pochi giorni dall’indiscrezione del quotidianoHandelsblatt relativa a una percentuale bassissima di efficacia per gli ultra 65enni, pari all’8%. Indiscrezione che era stata smentita sia dall’azienda sia dal Regno Unito. Il capo del consiglio scientifico delbritannico, Patrick Vnce, aveva parlato di una «risposta immunitaria analoga su giovani e anziani». Queste smentite, però, evidentemente non hanno convinto il. Anche se il ministero della Salute ha evitato di pronunciarsi sul dato specifico pubblicato ...

TgLa7 : #Vaccino: AstraZeneca rifiuta incontro con Ue - europainitalia : .@SKyriakidesEU: “Dialogo costruttivo con il CEO di @AstraZeneca Pascal Soriot, nello Stearing Board sulle consegne… - ilpost : In una nuova riunione #AstraZeneca e la Commissione Europea si sono impegnate a collaborare, ma il taglio alle forn… - Ciacono86 : RT @fo1984: La Germania ha bloccato la somministrazione del vaccino AstraZeneca negli over 65. Come era prevedibile. Io punterei su Sanofi… - MarNelant : In pratica vogliono fare il vaccino #AstraZeneca a chi ha tra i 35 e i 65anni, perché ha un'efficacia intorno al 70… -