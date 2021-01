Il senatore di Forza Italia si tira indietro | “No al Conte Ter”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – “Nelle scorse ore ho avuto modo di interloquire con il Presidente del Consiglio Conte sottoponendogli l‘urgenza e l’importanza per il Paese di una riforma complessiva della Giustizia dichiarando il mio appoggio ad un ritorno allo stato di diritto e di garanzie nel processo”. Lo dice senatore di Forza Italia Luigi Vitali che, in nei giorni scorsi, aveva aperto alla possibilità di un appoggio al ‘Conte Ter’.

Il senatore non lascia il suo gruppo: “Questo ragionamento condiviso con Conte era nel solco di quanto già dichiarato dal presidente Berlusconi sull’apertura a un governo istituzionale" ...10.10 Vitali ci ripensa,resta in Forza Italia Il senatore di Forza Italia Vitale, che ieri aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere il governo gui- dato da Conte, ci ha ripensato. E, c ...