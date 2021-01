«Il razzismo non c’entra». Da Gramellini al Giornale, in molti difendono Ibrahimovic (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il giorno dopo ancora è quello della risacca. Se nell’immediato lo scontro Ibra-Lukaku aveva tirato la volata all’indignazione di riflesso, nel corso del primo giorno post-derby il caso è montato soffermandosi sui labiali. Ed è esploso il dibattito: le provocazioni di Ibrahimovic erano razziste? I richiami al vudù e alle mamme erano razzismo? Il fronte del no è assai vasto. Paolo Condò su Repubblica ricorda che nello sport il “trash-talking”, la pratica di sistematico pungolo a chiacchiere che serve a innervosire il rivale, è un classico Ma ancor più chiaro è Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera: “Mi sono convinto che la provocazione del bullo svedese c’entrasse poco con il razzismo. Non solo perché Ibrahimovic è un crogiolo di etnie, da sempre bersaglio dei ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il giorno dopo ancora è quello della risacca. Se nell’immediato lo scontro Ibra-Lukaku aveva tirato la volata all’indignazione di riflesso, nel corso del primo giorno post-derby il caso è montato soffermandosi sui labiali. Ed è esploso il dibattito: le provocazioni dierano razziste? I richiami al vudù e alle mamme erano? Il fronte del no è assai vasto. Paolo Condò su Repubblica ricorda che nello sport il “trash-talking”, la pratica di sistematico pungolo a chiacchiere che serve a innervosire il rivale, è un classico Ma ancor più chiaro è Massimoin prima pagina sul Corriere della Sera: “Mi sono convinto che la provocazione del bullo svedesesse poco con il. Non solo perchéè un crogiolo di etnie, da sempre bersaglio dei ...

