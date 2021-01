Il Pd furioso con Renzi. Orlando: “Così il Paese si sputtana” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Il ‘no’ all’incarico a Giuseppe Conte da parte di Matteo Renzi gela il clima in maggioranza. “Noi dobbiamo chiarire se quello che Renzi pensa è quello che ha detto in pubblico o se è quello che ha fatto uscire in contemporanea sulle veline“, dice Andrea Orlando a ‘Otto e mezzo’, riferendosi al fatto che Italia viva abbia informato a margine del discorso di Renzi di quale era stata la posizione tenuta al Colle. Per il vicesegretario dem “Renzi dovrà chiarire se ha posto un veto su Conte oppure no”. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Il ‘no’ all’incarico a Giuseppe Conte da parte di Matteo Renzi gela il clima in maggioranza. “Noi dobbiamo chiarire se quello che Renzi pensa è quello che ha detto in pubblico o se è quello che ha fatto uscire in contemporanea sulle veline“, dice Andrea Orlando a ‘Otto e mezzo’, riferendosi al fatto che Italia viva abbia informato a margine del discorso di Renzi di quale era stata la posizione tenuta al Colle. Per il vicesegretario dem “Renzi dovrà chiarire se ha posto un veto su Conte oppure no”.

furioso_george : @UnUltras @MammaUltra Se decidono di giocare come sanno (quindi anche come contro Inter ad esempio)... mettendoci u… - delicataeIy : i will love you in slow motion... che razza di testi scrive quel pazzo furioso e si aspetta che non mi vada a tatua… - diego_tvl : @furioso_george @TolliVincenzo Scendi dal piedistallo. Non dici nulla di interessante e intelligente. Non c'è propr… - ac_sorrentino : #gossip Francesco Monte furioso con #Zorzi: “Chi si fa i ca** campa 100 anni”. Cosa ha fatto il gieffino? #GFvip ?? - AlexSgro11 : @Cosma74 @Domelol96 @danieletriolo @capuanogio Ripeto: Lukaku era nervoso già da prima, Ibrahimovic ha esacerbato g… -