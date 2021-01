Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: PIETRO ha una cotta per STEFANIA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quando l’attuale stagione de Il paradiso delle signore ci è stata presentata, c’erano state delle anticipazioni sugli sviluppi “sentimentali” del personaggio di PIETRO Conti, interpretato dal giovane attore Andrea Savorelli. Entrato in scena come ragazzo un po’ ribelle, non amante delle regole e con tanti drammi interiori (soprattutto dopo la morte del padre), PIETRO ha trovato se stesso e molti nuovi amici al paradiso, dove ora fa parte anche della neonata squadra ciclistica. Ma torniamo ai sentimenti. Negli spoiler di stagione si era accennato di un avvicinamento tra PIETRO e la nuova venere STEFANIA (Grace Ambrose), vicenda che finora non aveva avuto alcun riscontro (i due in questi mesi si sono ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quando l’attuale stagione de Ilci è stata presentata, c’erano statesugli sviluppi “sentimentali” del personaggio diConti, interpretato dal giovane attore Andrea Savorelli. Entrato in scena come ragazzo un po’ ribelle, non amanteregole e con tanti drammi interiori (soprattutto dopo la morte del padre),ha trovato se stesso e molti nuovi amici al, dove ora fa parte anche della neonata squadra ciclistica. Ma torniamo ai sentimenti. Negli spoiler di stagione si era accennato di un avvicinamento trae la nuova venere(Grace Ambrose), vicenda che finora non aveva avuto alcun riscontro (i due in questi mesi si sono ...

