IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdì 29 gennaio 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 29 gennaio 2021: Federico Cattaneo (Alessandro Fella) sconvolge gli equilibri tra Umberto (Roberto Farnesi) e Cosimo (Alessandro Cosentini): il giovane pubblicitario, amico di Bergamini, tenta di salvare gli affari dell’amico intercedendo presso Guarnieri e il nobile gesto stupisce addirittura l’impassibile Adelaide (Vanessa Gravina)! La notizia della gravidanza di Clelia (Enrica Pintore) inizia a spargersi a macchia d’olio e la zia Ernesta (Pia Engleberth) corre ai ripari mettendo Silvia (Marta Richeldi) in allerta; quello destinato a soffrire di più di questa situazione è il piccolo Carletto (Dylan Interlenghi). Federico invece è riuscito a far ragionare Umberto e così Cosimo sembra trovare uno ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 28 gennaio 2021)puntata de Il5 di29: Federico Cattaneo (Alessandro Fella) sconvolge gli equilibri tra Umberto (Roberto Farnesi) e Cosimo (Alessandro Cosentini): il giovane pubblicitario, amico di Bergamini, tenta di salvare gli affari dell’amico intercedendo presso Guarnieri e il nobile gesto stupisce addirittura l’impassibile Adelaide (Vanessa Gravina)! La notizia della gravidanza di Clelia (Enrica Pintore) inizia a spargersi a macchia d’olio e la zia Ernesta (Pia Engleberth) corre ai ripari mettendo Silvia (Marta Richeldi) in allerta; quello destinato a soffrire di più di questa situazione è il piccolo Carletto (Dylan Interlenghi). Federico invece è riuscito a far ragionare Umberto e così Cosimo sembra trovare uno ...

