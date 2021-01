Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 gennaio 2021: il matrimonio tra Cosimo e Gabriella si farà (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Paradiso delle signore 5 torna domani, venerdì 29 gennaio 2021, alle 14:55 su Rai1 con una nuova puntata e le anticipazioni annunciano che Cosimo è deciso a sposare Gabriella. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 29 gennaio 2021 con una nuova puntata eccezionalmente alle 14:55, per lasciare spazio allo Speciale TG1. Le anticipazioni suggeriscono che quel matrimonio tanto atteso e rimandato, potrebbe in effetti essere celebrato presto. Dopo aver saputo da Cosimo del voltafaccia di Umberto, Federico, sempre più vicino al giovane Bergamini, decide di metter e una buona parola per lui con Guarnieri, la cui ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il5 torna domani, venerdì 29, alle 14:55 su Rai1 con una nuova puntata e leannunciano cheè deciso a sposare. Il5 torna su Rai1 venerdì 29con una nuova puntata eccezionalmente alle 14:55, per lasciare spazio allo Speciale TG1. Lesuggeriscono che queltanto atteso e rimandato, potrebbe in effetti essere celebrato presto. Dopo aver saputo dadel voltafaccia di Umberto, Federico, sempre più vicino al giovane Bergamini, decide di metter e una buona parola per lui con Guarnieri, la cui ...

regole_senza : @fabiofabbretti 'approfitta poco' non si può leggere... ?????? P.S. menzionerei anche il FLOP de 'il paradiso delle nonne'... - edser_manips : @gitmehandemiyy_ Il fatto è che - per quanto quelli a sinistra non siano per niente gli #EdSer - se dovessi sceglie… - rita_virgili : RT @rita_virgili: PDS Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap - - rita_virgili : PDS Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap -… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 gennaio: Vittorio sorprende Beatrice - #Paradiso #delle #Signore… -