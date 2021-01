Il Papu Gomez si presenta al Siviglia | il ricordo di Maradona è commovente

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilè pronto ad iniziare una nuova avventura, nella giornata di oggi è statoto come calciatore del. L’argentino è stato costretto a lasciare l’Italia a causa delle incomprensioni con l’Atalanta, tutto è nato dalla lite con l’allenatore Gasperini durante l’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland. Poi è stato preso in considerazione sempre di meno, fino alle esclusioni e alle mancate convocazioni. Il club nerazzurro ha negato il trasferimento ad una big italiana, l’inserimento delè risultato decisivo. Lazione delIlsi candida ad essere un grande protagonista anche in Liga spagnola, al. Giornata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Nuova vita per l'ex trequartista dell'Atalanta Alejandro Gomez, passato al Siviglia. Il Papu si è presentato in conferenza stampa: "È stato tutto un po' sorprendente. Per me è una nuova avventura, in ...