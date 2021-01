Il papa a Najaf | luogo santo degli sciiti Perché è una svolta epocale

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Difficile immaginare un evento più rilevante dell’incontro traFrancesco e il grande ayatollah al-Sistani nella città santa per tutti gli. Ne ha parlato il patriarca caldeo Louis Sako, durante un incontro stampa online promosso dalla Conferenza Episcopale Francese e dall’Oeuvre d’Orient. Questo evento non può essere compreso senza sapere cosa siae cosa significhi la concreta possibilità che lì ilfirmi con al Sistani quel documento sulla fratellanza che ha firmato con la principale autorità sunnita, il grande imam di al-Azhar, al-Tayyeb.è ildove si è rotta, nel sangue del quarto califfo Ali, l’unità islamica. Ali vi fu sepolto segretamente per evitare la profanazione del suo corpo dopo essere stato ucciso non distante da ...