Il mondo dei motori piange Adrian Campos (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pilota, team manager e scopritore di talenti, nonché fondatore dell'omonima scuderia. Il giorno dopo aver salutato con entusiasmo il primo giorno di Carlos Sainz in Ferrari, l'automobilismo spagnolo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pilota, team manager e scopritore di talenti, nonché fondatore dell'omonima scuderia. Il giorno dopo aver salutato con entusiasmo il primo giorno di Carlos Sainz in Ferrari, l'automobilismo spagnolo ...

RobertoBurioni : Una casa farmaceutica fa un miracolo, mette a punto un vaccino in 11 mesi e salva il mondo. Letteralmente salva il… - sentonyiwobi : Buongiorno Amici! Nei lavori di ieri in Commissione Esteri è stata accettata la mia proposta di inserire nelle pri… - DantiNicola : Sembra un'eternità ma non lo è. Sono solo 76 anni da quando vennero abbattuti gli infami cancelli di #Auschwitz e i… - 366daniele : RT @liliaragnar: INCREMENTO DI RICCHEZZA DEI RICCHI DEL MONDO Che stranezza, una pandemia che arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri,… - OrestePollicino : RT @V_Iacovella: Riflessione interessantissima di @OrestePollicino su uno degli aspetti più complessi della questione dei neurodiritti, del… -