Il ministro Speranza sentito per 5 ore dai pm di Bergamo che indagano sul piano pandemico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque ore d’interrogatorio per il ministro della Salute, sentito come persona informata sui fatti dai pm che indagono sullla gestione dell’emergenza coronavirus in provincia di Bergamo. Si è conclusa nel primo pomeriggio l’audizione di Roberto Speranza da parte del procuratore aggiunto di Bergamo, Cristina Rota, in trasferta a Roma con un pool di pm. Trasferta, la seconda dall’apertura dell’indagine, necessaria per far luce sul capitolo che riguarda il piano pandemico, che è una legge dello Stato, e che ha comportato anche l’acquisizione di documenti e la testimonianza dei componenti del pool di esperti, tra cui il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, che si è occupata all’indomani dell’’alert’ lanciato il 5 gennaio dell’anno scorso dall’Oms, dell’epidemia che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque ore d’interrogatorio per ildella Salute,come persona informata sui fatti dai pm che indagono sullla gestione dell’emergenza coronavirus in provincia di. Si è conclusa nel primo pomeriggio l’audizione di Robertoda parte del procuratore aggiunto di, Cristina Rota, in trasferta a Roma con un pool di pm. Trasferta, la seconda dall’apertura dell’indagine, necessaria per far luce sul capitolo che riguarda il, che è una legge dello Stato, e che ha comportato anche l’acquisizione di documenti e la testimonianza dei componenti del pool di esperti, tra cui il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, che si è occupata all’indomani dell’’alert’ lanciato il 5 gennaio dell’anno scorso dall’Oms, dell’epidemia che ha ...

