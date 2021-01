Il meme virale di Sanders sui social ha permesso di raccogliere 1,8 milioni di dollari per i bisognosi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oltre a essere un posto dove gli haters folleggiano, dove si diffondono video senza consenso, dove vengono messe alla gogna persone inconsapevoli e dove si organizzano rivolte politiche contrarie allo spirito della democrazia americana, internet può anche diventare un posto dove capitano cose belle. È quanto accaduto dopo che si era diffusa la virilissima fotografia del senatore Bernie Sanders nell’Inauguration Day di Joe Biden. L’ex candidato alle primarie del partito democratico è stato fotografato dalla France-Presse in una posizione decisamente comoda, con un pesante giaccone addosso e le immancabili muffole realizzate all’uncinetto dall’insegnante di scuola elementare Jane Ellis. Quella foto è diventata un meme, un progetto molto artigianale ha persino permesso a qualsiasi utente del web di posizionare Sanders ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oltre a essere un posto dove gli haters folleggiano, dove si diffondono video senza consenso, dove vengono messe alla gogna persone inconsapevoli e dove si organizzano rivolte politiche contrarie allo spirito della democrazia americana, internet può anche diventare un posto dove capitano cose belle. È quanto accaduto dopo che si era diffusa la virilissima fotografia del senatore Bernienell’Inauguration Day di Joe Biden. L’ex candidato alle primarie del partito democratico è stato fotografato dalla France-Presse in una posizione decisamente comoda, con un pesante giaccone addosso e le immancabili muffole realizzate all’uncinetto dall’insegnante di scuola elementare Jane Ellis. Quella foto è diventata un, un progetto molto artigianale ha persinoa qualsiasi utente del web di posizionare...

