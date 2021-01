Il marito di Stefania Orlando la difende e ci va giù pesante. La gieffina ne pagherà le conseguenze? Le sue parole (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lunedì, durante la puntata del Grande Fratello VIP, è stata decretata la prima finalista, ovvero Dayane Mello. Questa non è stata certo una sorpresa; la modella brasiliana, infatti, sembra molto amata dal pubblico che, ad ogni nomination, la salva e la fa restare dentro la casa. Questa volta Dayane è riuscita a battere al televoto Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Stefania Orlando, finendo direttamente in finale. Simone Gianlorenzi critico verso il Grande Fratello Tuttavia, qualcosa non deve essere piaciuto al marito di Stefano Orlando, il musicista Simone Gianlorenzi. Ospite a Live – Non è la D’Urso, l’uomo, che solitamente si espone poco davanti alle telecamere, ha deciso di intervenire per difendere la moglie dagli attacchi dell’ex marito, Andrea Roncato. Ho sentito ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lunedì, durante la puntata del Grande Fratello VIP, è stata decretata la prima finalista, ovvero Dayane Mello. Questa non è stata certo una sorpresa; la modella brasiliana, infatti, sembra molto amata dal pubblico che, ad ogni nomination, la salva e la fa restare dentro la casa. Questa volta Dayane è riuscita a battere al televoto Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e, finendo direttamente in finale. Simone Gianlorenzi critico verso il Grande Fratello Tuttavia, qualcosa non deve essere piaciuto aldi Stefano, il musicista Simone Gianlorenzi. Ospite a Live – Non è la D’Urso, l’uomo, che solitamente si espone poco davanti alle telecamere, ha deciso di intervenire perre la moglie dagli attacchi dell’ex, Andrea Roncato. Ho sentito ...

