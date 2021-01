Il garante dei detenuti Ciambriello visita il carcere di Benevento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, nel pomeriggio di oggi ha visitato il carcere di Benevento dove sono attualmente reclusi 354 detenuti di cui 56 donne. La visita é stata effettuata con i volontari e il presidente della cooperativa “I Care” Don Giuseppe Campagnuolo della diocesi di Cerrito Sannita (BN) che si occupa del disagio giovanile, di una casa di accoglienza per donne e bambini e ragazzi con disabilità . “I Care” nel carcere di Benevento gestisce un progetto finanziato dal garante campano dei detenuti, che prevede un percorso introspettivo dei detenuti accusati di reati a sfondo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Samueledeidella Campania, nel pomeriggio di oggi hato ildidove sono attualmente reclusi 354di cui 56 donne. Laé stata effettuata con i volontari e il presidente della cooperativa “I Care” Don Giuseppe Campagnuolo della diocesi di Cerrito Sannita (BN) che si occupa del disagio giovanile, di una casa di accoglienza per donne e bambini e ragazzi con disabilità . “I Care” neldigestisce un progetto finanziato dalcampano dei, che prevede un percorso introspettivo deiaccusati di reati a sfondo ...

elenabonetti : I bambini vanno protetti e accompagnati in tutte le dinamiche sociali, e per farlo è necessario regolamentare anche… - giorgio_gori : ???? #vaccino. Il commissario Arcuri ha comunicato che detenuti e personale delle carceri potranno essere vaccinati s… - PaolaPisano_Min : Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto nei confronti di #TikTok il blocco immediato dell’uso d… - TV7Benevento : Il garante Regionale dei detenuti Samuele Ciambriello visita il carcere di Benevento... - SignorAldo : RT @franciungaro: Grazie a @LuigiGarofalo su Key4biz “#Privacy e #neurodiritti: la persona al tempo delle #neuroscienze”, organizzato quest… -