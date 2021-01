Il deputato M5s Riccardo Tucci indagato per evasione fiscale: “Fatture relative a operazioni inesistenti per oltre 700mila euro” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il deputato del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci secondo l’accusa ha consentito al suo ex socio di evadere le tasse emettendo Fatture per 701.500 euro per “operazioni oggettivamente inesistenti”. L’inchiesta che lo riguarda è un po’ più complicata di come il parlamentare grillino la sintetizza sulla sua pagina facebook subito dopo che sul sito del Corriere della Calabria è stata pubblicata la notizia che è indagato per evasione fiscale. “La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, – scrive Tucci – stamattina, mi ha notificato un decreto di sequestro preventivo di beni, per un procedimento penale a carico dell’azienda e del relativo titolare per cui lavoravo. I fatti contestati sono precedenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildel Movimento Cinque Stellesecondo l’accusa ha consentito al suo ex socio di evadere le tasse emettendoper 701.500per “oggettivamente”. L’inchiesta che lo riguarda è un po’ più complicata di come il parlamentare grillino la sintetizza sulla sua pagina facebook subito dopo che sul sito del Corriere della Calabria è stata pubblicata la notizia che èper. “La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, – scrive– stamattina, mi ha notificato un decreto di sequestro preventivo di beni, per un procedimento penale a carico dell’azienda e del relativo titolare per cui lavoravo. I fatti contestati sono precedenti ...

