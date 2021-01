Il delirio di Oliviero Toscani | Chi vota FdI e Meloni è ignorante e poco istruito

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Novella Toloni Il fotografo toscano a "La Zanzara" ha parlato dell'obbligo del vaccino e poi è tornato nuovamente all'attacco di Salvini eperde il pelo ma non il vizio soprattutto quello di criticare e offendere il centrodestra. Per l'ennesima volta il fotografo toscano si è lasciato andare agli insulti nei confronti di Matteo Salvini e Giorgiadurante un intervento radiofonico a Radio 24. nodo 1894815 Ospite della trasmissione "La Zanzara"è intervenuto per parlare dei vaccini e di chi è contro la loro obbligatorierà: "I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. ...