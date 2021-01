“Il Covid non esiste”. Non indossa la mascherina e muore a 46 anni. Trovato senza vita nel suo appartamento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una storia tanto incredibile quanto triste ha sconvolto milioni di persone. Un uomo di 46 anni è deceduto dopo essere stato colpito dal coronavirus. E il destino ha voluto che ad essere affetto dalla malattia sia stato un negazionista, che credeva fermamente in una cosa, ovvero che la pandemia fosse stata completamente inventata. Lui era certo si trattasse di una fake news, infatti aveva anche aderito ad alcuni gruppi di negazionisti sui social network, dove si scambiavano opinioni. La morte lo ha colto all’interno della sua abitazione ed è avvenuta in brevissimo tempo. Infatti, soltanto il giorno prima del decesso il tampone a cui si era sottoposto aveva accertato la presenza del Covid-19. A riportare la notizia è stato il cugino, il quale è ovviamente rimasto sotto choc ed è pervaso dal dolore per una perdita così inaccettabile. Le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una storia tanto incredibile quanto triste ha sconvolto milioni di persone. Un uomo di 46è deceduto dopo essere stato colpito dal coronavirus. E il destino ha voluto che ad essere affetto dalla malattia sia stato un negazionista, che credeva fermamente in una cosa, ovvero che la pandemia fosse stata completamente inventata. Lui era certo si trattasse di una fake news, infatti aveva anche aderito ad alcuni gruppi di negazionisti sui social network, dove si scambiavano opinioni. La morte lo ha colto all’interno della sua abitazione ed è avvenuta in brevissimo tempo. Infatti, soltanto il giorno prima del decesso il tampone a cui si era sottoposto aveva accertato la predel-19. A riportare la notizia è stato il cugino, il quale è ovviamente rimasto sotto choc ed è pervaso dal dolore per una perdita così inaccettabile. Le ...

ZZiliani : Fotografato con Georgina in motoslitta a #Courmayeur in barba ai divieti Covid, #Ronaldo ha risposto alle critiche… - capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - pisto_gol : Confini chiusi per il Covid, CR7 festeggia Giorgina a Courmayeur. La multa-400€ non è un problema: il problema è l… - doragouvea : RT @laurenikigai: NON ME LE DARE LE CHIAVI C'È IL COVID quanto ti posso amare? @realrosydc #rosmello #gfvip - 04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: #SPERANZA DAI #MAGISTRATI NON POTRÀ FISCHIETTARE SUL #PIANOPANDEMICO Centomila #morti. Si potevano evitare? A chieder… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non rallenta, Francia e Germania verso nuove strette AGI - Agenzia Italia Coronavirus in Piemonte, oltre 1000 nuovi casi. Ma i ricoverati scendono di 98 unità

TORINO. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1062 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 149 dopo test antigenico), pari al 4,8% dei 22.175 tamponi eseguiti ...

Come recuperare l'olfatto dopo il Covid-19

Tra le varie brutte scoperte che abbiamo fatto nel 2020 ce n'è una che passa spesso in secondo piano e di cui siamo venuti a conoscenza a marzo 2020: i disturbi di gusto e olfatto a causa del Covid. O ...

TORINO. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1062 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 149 dopo test antigenico), pari al 4,8% dei 22.175 tamponi eseguiti ...Tra le varie brutte scoperte che abbiamo fatto nel 2020 ce n'è una che passa spesso in secondo piano e di cui siamo venuti a conoscenza a marzo 2020: i disturbi di gusto e olfatto a causa del Covid. O ...