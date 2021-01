Il centro di ricerca di Italcementi resta in Italia: dall’incubo trasferimento al rilancio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il centro di ricerca Ilab di Bergamo non lascia l’Italia e resta al servizio di Italcementi come centro di eccellenza nazionale per l’attività di ricerca e l’innovazione green nel settore del cemento. L’importante risultato è arrivato ieri nel corso di una conference call tra i vertici di Italcementi e le segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, insieme al coordinamento delle Rsu Italcementi. “Il nostro pressing e le mobilitazioni dei lavoratori hanno raggiunto un doppio obiettivo, tenere in Italia questa eccellenza del cemento e al tempo stesso rafforzarla, ponendola al centro di una intensa attività di ricerca. In particolare – spiegano Feneal, Filca, Fillea – ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) IldiIlab di Bergamo non lascia l’al servizio dicomedi eccellenza nazionale per l’attività die l’innovazione green nel settore del cemento. L’importante risultato è arrivato ieri nel corso di una conference call tra i vertici die le segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, insieme al coordinamento delle Rsu. “Il nostro pressing e le mobilitazioni dei lavoratori hanno raggiunto un doppio obiettivo, tenere inquesta eccellenza del cemento e al tempo stesso rafforzarla, ponendola aldi una intensa attività di. In particolare – spiegano Feneal, Filca, Fillea – ...

