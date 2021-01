Il caso GameStop. Un "flash mob" di piccoli risparmiatori travolge Wall Street (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non è solo un titolo in Borsa che spicca il volo, registrando picchi clamorosi. Il caso GameStop è un passaggio chiave perché mette in discussione il funzionamento del capitalismo finanziario. Il grande rivenditore mondiale di videogiochi e accessori continua a registrare rialzi record a Wall Street: dal 19 al 25 gennaio ha messo a segno un rimbalzo del +285%, solo ieri +93%. In breve, un gruppo coordinato di utenti di Reddit ha deciso di cominciare a comprare azioni nel momento più critico della storia del colosso texano, spiazzando gli investitori istituzionali e causando loro perdite ingenti. Su un canale di Reddit investitori amatoriali si scambiano da settimane migliaia di messaggi incoraggiandosi a vicenda per comprare azioni di GameStop. E qualcuno ci ha guadagnato una fortuna: spunta un altro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non è solo un titolo in Borsa che spicca il volo, registrando picchi clamorosi. Ilè un passaggio chiave perché mette in discussione il funzionamento del capitalismo finanziario. Il grande rivenditore mondiale di videogiochi e accessori continua a registrare rialzi record a: dal 19 al 25 gennaio ha messo a segno un rimbalzo del +285%, solo ieri +93%. In breve, un gruppo coordinato di utenti di Reddit ha deciso di cominciare a comprare azioni nel momento più critico della storia del colosso texano, spiazzando gli investitori istituzionali e causando loro perdite ingenti. Su un canale di Reddit investitori amatoriali si scambiano da settimane migliaia di messaggi incoraggiandosi a vicenda per comprare azioni di. E qualcuno ci ha guadagnato una fortuna: spunta un altro ...

Agenzia_Italia : L'incredibile caso GameStop. Così un forum di utenti sfida Wall Street - DamatoRicardo : RT @VitoLops: GameStop non è un caso isolato. Ecco come i millennial traders stanno facendo la guerra alla grande finanza - DODO_from_roma : Storia pazzesca, L'incredibile caso #GameStop . Così un forum di utenti sfida #WallStreet - Samira1577 : RT @VitoLops: GameStop non è un caso isolato. Ecco come i millennial traders stanno facendo la guerra alla grande finanza - gianniPerrino : RT @VitoLops: GameStop non è un caso isolato. Ecco come i millennial traders stanno facendo la guerra alla grande finanza -