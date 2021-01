Il caso GameStop, piccoli investitori sfidano Wall Street: il caso (Di giovedì 28 gennaio 2021) GameStop, l’azienda statunitense che vende videogiochi e accessori in tutto il mondo sta facendo parlare tutte le cronache di giornali per i suoi ultimi risultati finanziari. Dal quasi fallimento sta arrivando ad un record di crescita grazie all’azione congiunta di piccoli risparmiatori interessati a salvarlo e a dimostrare alcune dinamiche del capitalismo. All’ascesa dei valori azionistici che fra poco descriveremo contribuisce anche Reddit, un sito internet di social news, logicamente anche lui in crescita, e la situazione ha attirato anche l’attenzione della Casa Bianca che sta monitorando questo caso. La crescita di GameStop Reddit non è solo un sito di social news è anche luogo di incontro di piccoli investitori, proprio questi sfruttando diverse ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021), l’azienda statunitense che vende videogiochi e accessori in tutto il mondo sta facendo parlare tutte le cronache di giornali per i suoi ultimi risultati finanziari. Dal quasi fallimento sta arrivando ad un record di crescita grazie all’azione congiunta dirisparmiatori interessati a salvarlo e a dimostrare alcune dinamiche del capitalismo. All’ascesa dei valori azionistici che fra poco descriveremo contribuisce anche Reddit, un sito internet di social news, logicamente anche lui in crescita, e la situazione ha attirato anche l’attenzione della Casa Bianca che sta monitorando questo. La crescita diReddit non è solo un sito di social news è anche luogo di incontro di, proprio questi sfruttando diverse ...

