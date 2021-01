Il bio piace alle famiglie, giovani meno attenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il biologico è soprattutto ‘un affare di famiglia': a sceglierlo sono in primo luogo i nuclei dove ci sono bambini o le coppie con un grado di maturità e scolarizzazione elevato. È a loro che si deve la gran parte della crescita del consumo biologico in Italia, raddoppiato negli anni 2000. Ad essere meno attenti a quel che mangiano sono invece, in media, i giovani e i giovanissimi. Allo stesso tempo, una buona parte di questa generazione si è apertamente schierata per la difesa della natura, del clima, della Terra nel suo insieme. Tanto che, per la prima volta nel settembre di quest'anno, il summit mondiale sul clima sarà preceduto da una sessione tutta dedicata ai giovani e al loro futuro, 'Youth4Climate2021: Driving Ambitions', che avrà luogo nel nostro Paese alla fine del prossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il biologico è soprattutto ‘un affare di famiglia': a sceglierlo sono in primo luogo i nuclei dove ci sono bambini o le coppie con un grado di maturità e scolarizzazione elevato. È a loro che si deve la gran parte della crescita del consumo biologico in Italia, raddoppiato negli anni 2000. Ad esserea quel che mangiano sono invece, in media, ie issimi. Allo stesso tempo, una buona parte di questa generazione si è apertamente schierata per la difesa della natura, del clima, della Terra nel suo insieme. Tanto che, per la prima volta nel settembre di quest'anno, il summit mondiale sul clima sarà preceduto da una sessione tutta dedicata aie al loro futuro, 'Youth4Climate2021: Driving Ambitions', che avrà luogo nel nostro Paese alla fine del prossimo ...

willycuba65 : RT @sixbladeknife57: Mi ha scritto una sconosciuta su Telegram “Mi piace la tua bio, ci vediamo e ti faccio un pompino?” No words - Adnkronos : Il #bio piace alle famiglie, giovani meno attenti - FVLSG0LD : non mi piace tanto la bio???? - diningvtable : vi piace la bio - sixbladeknife57 : Mi ha scritto una sconosciuta su Telegram “Mi piace la tua bio, ci vediamo e ti faccio un pompino?” No words -

Ultime Notizie dalla rete : bio piace Il bio piace alle famiglie, giovani meno attenti Adnkronos Il bio piace alle famiglie, giovani meno attenti

(Adnkronos) - Il biologico è soprattutto ‘un affare di famiglia': a sceglierlo sono in primo luogo i nuclei dove ci sono bambini o le coppie con un ...

Colombia: ambientalista di 11 anni minacciato di morte

Francisco Vera, un giovanissimo ambientalista colombiano di 11 anni, ha ricevuto una minaccia di morte via Twitter che il 16 gennaio è stata condannata è Colombia: ambientalista di 11 anni minacciato ...

(Adnkronos) - Il biologico è soprattutto ‘un affare di famiglia': a sceglierlo sono in primo luogo i nuclei dove ci sono bambini o le coppie con un ...Francisco Vera, un giovanissimo ambientalista colombiano di 11 anni, ha ricevuto una minaccia di morte via Twitter che il 16 gennaio è stata condannata è Colombia: ambientalista di 11 anni minacciato ...