III Municipio. Escrementi di cane sui marciapiedi, padroni minacciati: ‘Abbiamo disseminato nel quartiere polpette piene di lassativo, così vi divertirete anche voi’ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il cane per molti è un migliore amico, un compagno fedele. Per altri, invece, per colpa dell’inciviltà di alcuni padroni, è un animale da eliminare, come se avesse delle colpe. “Stanchi di pestare gli Escrementi dei vostri cagnolini, esasperati dalla maleducazione dei loro padroni, siamo stati costretti a disseminare le vie del quartiere con bocconcini completamente indistinguibili ripieni di un lassativo, così quando vi cacher***o in casa capirete quando fastidio prova chi è costretto a ripulirsi le scarpe“. E’ questo il cartello che è stato affisso su via di Monte Zeda, nel III Municipio da un cittadino ( o più) che ha deciso di non firmarsi e di lasciarlo così, nell’anonimato. Un’avvisaglia dai toni minatori che ha scatenato non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilper molti è un migliore amico, un compagno fedele. Per altri, invece, per colpa dell’inciviltà di alcuni, è un animale da eliminare, come se avesse delle colpe. “Stanchi di pestare glidei vostri cagnolini, esasperati dalla maleducazione dei loro, siamo stati costretti a disseminare le vie delcon bocconcini completamente indistinguibili ripieni di unquando vi cacher***o in casa capirete quando fastidio prova chi è costretto a ripulirsi le scarpe“. E’ questo il cartello che è stato affisso su via di Monte Zeda, nel IIIda un cittadino ( o più) che ha deciso di non firmarsi e di lasciarlo, nell’anonimato. Un’avvisaglia dai toni minatori che ha scatenato non ...

CorriereCitta : III Municipio. Escrementi di cane sui marciapiedi, padroni minacciati: ‘Abbiamo disseminato nel quartiere polpette… - siteatrt : New post: SOCIALE, CAUDO: “AL VIA IL NUOVO CENTRO DIURNO POLIVALENTE PER ADULTI CON DISABILITÀ A FIDENE, NEL III MU - siteatrt : Post Edited: CAUDO: “TENIAMO BANCO: L’INIZIATIVA DI ECONOMIA CIRCOLARE PER LA CULTURA E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI NE - siteatrt : New post: CAUDO: “TENIAMO BANCO: L’INIZIATIVA DI ECONOMIA CIRCOLARE PER LA CULTURA E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI NEL I - Mega_Fauna : @GarauSilvana @virginiaraggi Neanche per un momento ho dubitato si trattasse del famigerato III municipio, quello d… -