Ibrahimovic vs Lukaku, dopo lo ‘scontro’ c’è il rischio maxi squalifica (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il duro scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha acceso il derby di Coppa Italia, ma i due rischiano una maxi squalifica La spunta l’Inter nel derby di Coppa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il duro scontro tra Zlatane Romeluha acceso il derby di Coppa Italia, ma i due rischiano unaLa spunta l’Inter nel derby di Coppa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Inter : ?? | FINIIIITAAAA!!! Ci sono voluti ?? minuti per vincere questo #DerbyMilano... che si tinge di nerazzurro!!! ??????… - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - AntoVitiello : #Ibrahimovic ha chiesto scusa negli spogliatoi ai compagni per il rosso, e ha ribadito che non ha usato parole razz… - savageimperator : RT @biagiosimonetta: Lo so, tutto questo chiasso su #Ibrahimovic è stucchevole. Ma qualcosa bisogna dirla -> - UfficialeAndrea : Ma Amadeus non vuole più presentare #Sanremo2021 ? Veramente o come Renzi non vuole fare più politica? Io proporrei… -