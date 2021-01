Ibrahimovic e Lukaku ora rischiano il deferimento: cosa può succedere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Domani il giudice sportivo emetterà il suo verdetto sulla lite Lukaku Ibrahimovic, ma potrebbe esserci anche un deferimento La lite verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha fatto il giro del mondo. Su tutti i giornali sono comparse le immagini dei due calciatori di Milan e Inter alle prese con il litigio. Delle frasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Domani il giudice sportivo emetterà il suo verdetto sulla lite, ma potrebbe esserci anche unLa lite verbale tra Zlatane Romeluha fatto il giro del mondo. Su tutti i giornali sono comparse le immagini dei due calciatori di Milan e Inter alle prese con il litigio. Delle frasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | FINIIIITAAAA!!! Ci sono voluti ?? minuti per vincere questo #DerbyMilano... che si tinge di nerazzurro!!! ??????… - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - AntoVitiello : #Ibrahimovic ha chiesto scusa negli spogliatoi ai compagni per il rosso, e ha ribadito che non ha usato parole razz… - KunGrax : RT @Smg_1908: Se state ancora pensando a Lukaku vs ibrahimovic siete dei coglioni pazzeschi. Buona giornata - iltala1 : @1974Lorenz @Alex__Grove @riotta -