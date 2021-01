I suoi figli cresceranno senza padre | imbianchino 40enne si toglie la vita

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’uomo negli ultimi tempi soffriva di una forte depressione. Era separato ed aveva due. Il dolore della sua comunità. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Durazzano, in provincia di Benevento, li l’uomo, undi appena 40 anni era molto conosciuto e stimato. La sua passione per la musica, il suo amore per i due, il matrimonio che ha poi portato alla separazione con quella che oggi era la sua ex moglie, ed alcuni problemi legati ad uno stato di depressione, accentuatosi negli ultimi mesi, negli ultimi inesorabili giorni didell’uomo. L’uomo ha deciso di farla finita, si è impiccato, al piano terra della sua abitazione, in quel locale che fungeva come sorta di deposito per la sua attività di. A trovarlo è stato suo fratello che ha ...